{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

‘The main thing is I do my job’: Pippa Funnell puts in another great first phase display in Bicton’s CCI4*-L *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Pippa Funnell was delighted with Maybach (pictured) in the Bicton Horse Trials dressage this morning as she moved into third place in the CCI4*-L at the event supported by Chedington.

    Pippa and the SHE Eventing’s 11-year-old gelding scored 29.7 to slot into the Chedington CCI4*-L running order behind her ride from yesterday, Billy Walk On, who still leads, and Piggy March on Brookfield Quality.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

    You may also be interested in…