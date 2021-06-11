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‘That was amazing’: Bicton CCI4*-L leaderboard undergoes early reshuffle on day two of dressage *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how the second morning of dressage at Bicton is unfolding so far...

    The top 10 in the CCI4*-L class at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, has already undergone a reshuffle on the second morning of dressage today (11 June).

    Piggy March and Brookfield Quality (pictured) put in a lovely test to score 29.6, which puts them in second, just .2 of a penalty adrift of overnight leaders, Pippa Funnell and Billy Walk On.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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