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Pippa Funnell cruises into the lead in Bicton CCI4*-L *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how the top of the leaderboard looks after day one of dressage in the CCI4*-L at Bicton

    Pippa Funnell leads the CCI4*-L section at Bicton International Horse Trials supported by Chedington, after the first day of dressage today (10 June). She posted a score of 29.4 aboard the Barbara and Nicholas Walkinshaw-owned 12-year-old to sit .3 of a penalty ahead of second-placed Laura Collett and Dacapo.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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