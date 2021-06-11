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Pippa Funnell best of the afternoon in Bicton CCI4*-S on 2019 Burghley winner MGH Grafton Street *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what Pippa Funnell said after her test on the 2019 Burghley winner MGH Grafton Street

    Pippa Funnell has put in the best Bicton Horse Trials dressage test of the afternoon so far to slot into 12th in the CCI4*-S at this event supported by Chedington.

    Riding Jane and Jonathan Clarke’s 2019 Burghley Horse Trials winner MGH Grafton Street, Pippa scored 25.9 in this highly competitive Chedington-sponsored section.

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