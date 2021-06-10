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Meet the French rider competing at Bicton on a British-bred horse *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • This French rider battled through ‘complicated paperwork’ to bring her mare to Britain to compete during the pandemic

    Covid0-19 may have made international travel difficult, but the up-and-coming British riders won’t have it all their own way in the under-25 class at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, this week. French rider Barbara Sayous, 24, lies second at the halfway point of the dressage, riding Opposition Filmstar.

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