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Brits dominate on second day of CCI4*-L dressage with a new leader *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how the leaderboard has changed yet again at Bicton...

    Nicola Wilson and Deirdre Johnston, James Lambert OBE and Jo Lambert’s 10-year-old gelding JL Dublin (pictured) cruised into top spot after their dressage test in the CCI4*-L  at Bicton Horse Trials, supported by Chedington. The pair are the only combination to score lower than 29 so far, posting a 28.7.

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    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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