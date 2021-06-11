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The horse with the ‘look at me’ factor shoots to top of under-25 leaderboard at Bicton *H&H Plus*
Gemma Redrup
11 June, 2021 15:26
The final horse into the arena in the under-25 class at Bicton this afternoon put in a beautiful performance to go straight to the top of the leaderboard ahead of cross-country day tomorrow...
Twenty-four-year-old
Yasmin Ingham and the supremely elegant Banzai Du Loir (pictured) put in an almost faultless dressage test at Bicton Horse Trials, supported by Chedington. They were the last combination to go in the CCI4*-L under-25 section and went straight to the top of the leaderboard on a score of 26.9.
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Read the full report from Bicton in 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight
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