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‘I couldn’t be more pleased’: more young riders throw down their challenge in under-25 class *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Some young riders have put in sterling performances in the under-25 CCI4*-L class at Bicton Horse Trials so far today...

    Twenty-one-year-old Heidi Coy posted another strong effort in the first phase of the CCI4*-L under-25 class at Bicton Horse Trials, supported by Chedington. Russal Z, a nine-year-old mare owned by David Ottewell put in a slick test to score 30.2, which is good enough for second at the moment (pictured). Heidi also holds ninth place in this section with Halenza.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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