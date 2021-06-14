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A fairytale journey for a last-chance horse whose rider is battling an old injury *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out more about this inspirational combination who competed in Bicton four-star – the horse people had given up on plus the rider who is fighting an ongoing battle following a fall in 2017

    A combination have defied the odds to not only compete at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, last week, but to also jump clear around the CCI4*-S cross-country track.

    Twenty-one-year-old Emily Mustow shares with us her rollercoaster story, along with that of her Bicton ride, Annie Finch’s Prime Time II…

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    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine

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