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Meet the top three horses in the Bicton CCI4*-L: ‘I sensed that he was a star in the making’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Two of the horses in the top 10 at Bicton are out of the same mare and the winner was bought at a sale – find out more about those who topped the leaderboard

    Want to know more about the horses who topped the Bicton Horse Trials results? We have the lowdown on the first three in the CCI4*-L at this Chedington-supported event.

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