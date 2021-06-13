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Nicola Wilson wins Bicton CCI4*-L: ‘He’ll often squeal in the warm-up, but he was focused today’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out how Nicola Wilson reacted to winning the CCI4*-L and what Gemma Tattersall said about the course

    Nicola Wilson won the CCI4*-L in the Bicton Horse Trials showjumping, as the event supported by Chedington finishes today (13 June).

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