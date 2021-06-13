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Six horses held at Bicton final trot-up plus top-10 horse withdrawn *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

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    Five horses were held in the senior CCI4*-L at the Bicton Horse Trials final trot-up this morning (13 June) and one in the under-25 section, as the event supported by Chedington wraps up.

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