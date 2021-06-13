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It’s all to play for on the final day of Bicton’s CCI4*-L: here’s the course they will have to conquer *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Forty-six horses come forward to the final showjumping phase of the Bicton Horse Trials, supported by Chedington. One horse was withdrawn after the cross-country and but all that were presented at this morning’s vet inspection were passed fit to continue in the competition.

    The showjumping course at a maximum height of 1.20m consists of 12 fences and 15 jumping efforts. The time to beat is 79 seconds and, if today’s competition is anywhere near as influential as yesterday’s CCI4*-S showjumping, it is all to play for.

    The CCI4*-L showjumping gets underway at 10am this morning (13 June), with the CCI4*-L under-25 section starting at 1pm.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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