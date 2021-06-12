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Piggy March rises to second in Bicton CCI4*-L on ‘real game little girl’ after eventful cross-country *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what Piggy March said about Vanir Kamira and how Nicola Wilson reacted to initially being given 15 penalties for missing a flag

    Piggy March has moved up to second in the CCI4*-L after the Bicton Horse Trials cross-country, at this event supported by Chedington.

    Piggy and Trevor Dickens’ Vanir Kamira put in one of only six cross-country rounds inside the time from the 78 starters to move up from seventh after dressage.

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