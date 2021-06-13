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Bubby Upton wins under-25s at Bicton – but not on the horse we all expected… *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out why Bubby Upton feels this win has been a long time coming and what runner-up Heidi Coy said about the little mare Russal Z

    Bubby Upton took the under-25 title in the Bicton Horse Trials showjumping this afternoon (13 July), the second winner crowned at this event supported by Chedington.

    However, the session didn’t pan out quite the way most might have expected.

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