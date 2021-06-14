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‘I know I’m not good enough, but we have an amazing bond’: Meet the 24-year-old horse who jumped clear around Bicton four-star *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • His owner/rider, 49-year-old Cathi Osmond-Smith, tells the fascinating story of Pedro, a Dutch-bred gelding with a heart of gold...

    Whoever said “you can’t teach an old dog new tricks” clearly hadn’t met 24-year-old event horse, Pedro V. For last weekend Pedro jumped a beautiful clear around the CCI4*-S cross-country track at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, and he didn’t start his eventing career until he was 12.

    Here, his owner/rider, 49-year-old Cathi Osmond-Smith, who runs a livery yard near Portsmouth, tells the fascinating story of Pedro, a Dutch-bred gelding with a heart of gold…

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    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine

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