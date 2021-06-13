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Tom McEwen is victorious among Olympic longlist riders in CCI4*-S at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how this dramatic class at Bicton Horse Trials unfolded on cross-country day today...

    Just 7.7 penalties separated the top 10 finishers in the CCI4*-S at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, today (13 June).

    But it was Tom McEwen, who had led after the showjumping phase aboard Fred Barker, Penny Barker, Jane Inns and Alison McEwen’s incredibly consistent Toledo De Kerser (pictured) who took the victory. The pair put in a super-slick cross-country round to finish bang on the optimum time of seven minutes to complete on their 23 dressage.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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