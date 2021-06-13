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Course-designer Helen West on yesterday’s Bicton cross-country: ‘It was a good result for the sport’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Read course-designer Helen West’s analysis of how the four-star long track at Bicton rode yesterday – and which fences surprised her with how they rode

    Course-designer Helen West told H&H she was “very pleased” with how yesterday’s CCI4*-L cross-country went at Bicton Horse Trials yesterday (12 June).

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