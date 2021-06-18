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Young British rider leads Luhmühlen dressage: ‘It’s amazing to be in this position – but I don’t expect to stay here’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what the rising star said and why fellow British top-10 rider Emilie Chandler had a hectic time getting to the event

    Mollie Summerland leads after the Luhmühlen Horse Trials dressage for the Longines CCI5* class.

    The 22-year-old British rider scored 29 for her test on her own Charly Van Ter Heiden.

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