{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

One horse eliminated at Luhmühlen Horse Trials first trot-up *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what happened at the Luhmühlen first trot-up and who will be starting in the CCI5*

    Twenty-five horses lined up for the Luhmühlen Horse Trials first trot-up for the Longines CCI5* this afternoon and all but one passed to move on to the dressage on Friday.

    .

    You might also be interested in: