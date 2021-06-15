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H&H analysis: JL Dublin tops a massive field in Bicton CCI4*-L *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Nicola Wilson’s promising 10-year-old pulls off a pillar-to-post victory in the senior three-day class, as rising stars and five-star campaigners mix at the top of the leaderboard at Bicton, supported by Chedington, in Devon

    THERE was a certain wild irony in the fact that Nicola Wilson has striven for so many years to take the showcase CCI4*-L at her local event at Bramham – and she finally won it when the Bramham classes were relocated to Bicton due to Covid putting paid to the Yorkshire event.

    “An owner messaged me to say, ‘You can take the event out of Yorkshire, but you can’t take Yorkshire out of the event’,” grinned Nicola after her victory in the Chedington CCI4*-L on 10-year-old JL Dublin.

    But it was a mark of the success of this fixture, arranged at seven weeks’ notice, that stalwart Bramham fan Nicola was full of praise for the Devon event, which produced the sternest cross-country test seen in Britain since Burghley 2019.

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    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 17 June

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