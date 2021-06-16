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Andrew Nicholson: ‘Are cross-country courses heading in a new direction? *H&H Plus*

*Opinion*
Horse & Hound

    • Andrew Nicholson reviews the strong cross-country track at Bicton and warns it may be time for riders to rethink their training and competition plans

    HELEN WEST and her team did a good job at Bicton; the facilities were great, and it was lovely to have spectators. There seemed to be a big crowd – certainly when we’ve been used to no one for the past year and a half.

    As far as the cross-country course was concerned, I can see where Helen and her course-adviser Mark Phillips were coming from. The tracks all season at the lower levels have been strong; there appears to be a concerted effort to make the cross-country more dominant again and make us ride better in that phase.

    However, to me, Bicton’s four-star track was too much for the level. Yes, there were a lot of CCI5* horses there, and it was effectively a final trial for the British Olympic hopefuls. But I thought when I walked it that if you had a proper four-star horse doing its first CCI4*-L, the course was going to be full-on for it, and it proved to be so.

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    Andrew’s exclusive column will also be available to read in this Thursday’s H&H magazine, on sale 17 June

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