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Riders’ competition hopes as Covid continues to challenge *H&H Plus*
Lucy Elder
16 June, 2021 17:01
European travel restrictions have affected British and British-based riders hoping to compete at top-level events on the Continent. H&H finds out who has managed to find ways safely to get to the competitions, and how
PANDEMIC challenges continue for top riders but there is hope as competitors find ways to make the 2021 season work.
Two British riders and a few British-based international riders have found ways to comply with German travel restrictions and compete at
Luhmühlen (17-20 June).
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