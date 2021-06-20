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Young British rider claims Luhmühlen five-star: ‘This is the best day ever’ *H&H Plus*
Pippa Roome
Find out how winner Mollie Summerland prepared for her least favourite phase of the competition and who she paid tribute to after claiming victory
Mollie Summerland topped the Luhmühlen Horse Trials results for the Longines CCI5* this morning (20 June).
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