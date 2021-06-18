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Riders’ thoughts on Luhmühlen cross-country course – plus drone footage of the track *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what former Luhmühlen winner Tim Price and dressage leader Mollie Summerland think of the five-star course

    Former winner Tim Price describes the Luhmühlen Horse Trials cross-country track for the five-star as “pretty decent”.

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