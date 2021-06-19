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‘I don’t know what I’ve done to deserve a horse like him’: young British rider leads Luhmühlen five-star after influential cross-country *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how cross-country day unfolded at the first European five-star of 2021...

    Twenty-two-year-old British event rider Mollie Summerland has maintained her dressage lead after the cross-country phase in the five-star class at Luhmühlen Horse Trials.

    She finished 14 seconds inside the 11 minute 14 second optimum time to remain on her 29 dressage score on her own 12-year-ol, Charly van ter Heiden (pictured).

    Luhmühlen cross-country result 2021

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