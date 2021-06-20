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Nervous moments, yellow ribbons and winning chances at the Luhmühlen final trot-up *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what happened at the Luhmühlen Horse Trials final trot-up for the CCI5* – and what chance young Brit Mollie Summerland has of winning

    The Luhmühlen Horse Trials final trot-up for the Longines five-star took place at 8.45am German time – or 7.45am British time – today (20 June).

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