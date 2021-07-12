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Tales from Bolesworth: Ben Maher on Tokyo hopes and his next generation of horses destined for the top *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • London 2012 Olympic team gold medallist Ben Maher showcased one of the most exciting young horses in his string at the Dodson & Horrell Bolesworth International Horse Show (7-11 July).

    The top British rider, who heads to Tokyo aboard the phenomenal Explosion W as part of the British Olympic showjumping team this month, was enjoying one of his final shows before he heads into pre-departure quarantine.

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