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Ben Maher at his brilliant best in Longines Global Champions Tour of Paris *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

    • Britain’s elite showjumpers continue on top form as Ben Maher triumphs in the Longines Global Champions Tour of Paris riding the talented 10-year-old mare Ginger-Blue

    BEN MAHER sealed a triumphant hat-trick for British riders on the Longines Global Champions Tour (LGCT) in recent weeks when claiming the Paris grand prix, this time on his top mare Ginger-Blue, owned by Jane Clark.

    Ben was following up on his Valkenswaard victory with Explosion W at the start of June and Scott Brash’s success in Stockholm the previous week and it proved an emotional afternoon for the Hertfordshire rider, who received a standing ovation on his lap of honour.

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    This report will also be available in this Thursday’s Horse & Hound magazine

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