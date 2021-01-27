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Ben Maher on being careful what you wish for, life-changing surgery and championship hopes *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

When 2020 took a nosedive, the British number one hit a low point. But after life-changing surgery and with some serious horsepower in his stable, Ben has Tokyo back in his sights, as Jennifer Donald finds out

“Be careful what you wish for,” says Ben Maher, reflecting on a tumultuous 2020 in this exclusive Horse & Hound interview. “I went from getting on a plane 50 weeks of the year, wishing I could get a day off at home, to suddenly being at home for 50 weeks!

“I now know that isn’t what I like to do, but maybe there’s a compromise.”

Ben chose to ride out the viral storm from his base in Florida and attended just a handful of North American shows last year.

But not even a pandemic could halt the meteoric success of the Olympic gold medallist and his wonder horse, Explosion W (Ginger), as he won the world’s richest prize, the $500,000 (£369,032) AIG grand prix in New York in September.

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