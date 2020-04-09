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Sweet itch
Carol Phillips
9 April, 2020 09:00
This article has been edited and approved by
Karen Coumbe MRCVS
, H&H’s veterinary advisor since 1991.
Sweet itch in horses: Signs | Management | Treatment
Pruritus is the technical term for itchiness, the unpleasant sensation that leads horses to bite, scratch or rub at their skin. Sometimes the sensation is so strong that horses will cause severe damage to themselves or their environment, while in extreme cases, horses cannot tolerate tack on their skin, let alone a rider.
Although poorly understood, pruritus is known to result from the stimulation of special nerve endings and receptors in the skin. In the horse, the three main factors inducing itchy skin are ectoparasites (such as biting insects), allergies and some infections. Biting insects including lice, midges, black flies and horse flies can trigger cases of pruritus, but milder cases can occur simply as a horse sheds its coat.
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Our equine veterinary expert has more than 30 years experience in practice. She is an FEI vet and has attended the past three Olympic and two World Equestrian Games in her role. She has a particular interest in anaesthesia, pre-purchase examinations, ophthalmology and dermatology amongst other clinical concerns. She has been Horse & Hound’s official veterinary advisor since 1991. Karen is part of the Bell Equine team.
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