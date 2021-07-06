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Judy Harvey: ‘Gobsmacked by the standard at Hartpury’ *H&H Plus*
Horse & Hound
6 July, 2021 16:25
List One judge and international trainer and rider Judy Harvey FBHS shares her highlights from the Winter Dressage Championships, welcomes efforts being made by newer venues, and looks forward to the nationals at Somerford in September
This year’s NAF Five Star
Winter Dressage Championships have been so exciting. Last year’s championships were really locked down under Covid restrictions and there were no tradestands. This year, with eased restrictions, I drove in and one of my first thoughts was “shops!” Of course, Hartpury is such a lovely showground: well organised, horse-friendly, and still following Covid protocols. There are perfect, beautifully dressed arenas and lovely stewards – but there’s still a cactus on the corner of the horse walk that my horse is terrified of!
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Judy’s views on the winters, plus her thoughts on the British team heading for Tokyo, are also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 8 July
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Library image.
Credit: Peter Nixon
Charlotte Dujardin and Times Kismet at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2021
Credit: Kevin Sparrow
Charlotte Dujardin and Times Kismet at the NAF Five Star Winter Dressage Championships 2021
Credit: Kevin Sparrow
Charlotte Dujardin rides Imhotep at the Winter Dressage Championships
Credit: Kevin Sparrow
Credit: Kevin Sparrow
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