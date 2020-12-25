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Pace picked up on Tokyo plans and preparations *H&H Plus*
Lucy Elder
25 December, 2020 11:06
As work goes on to ensure a Covid-safe Tokyo Olympics and Paralympics will run next year, British equestrianism also has its funding for the Paris Games confirmed. H&H finds out more and reports on the 2024 Games’ quotas
WORK is ongoing to manage the equestrian logistics within new Covid safety measures for
Tokyo.
Joint guidelines have been issued by the International Olympic Committee (IOC) and Tokyo organisers to minimise numbers in the athlete village. These include limiting athletes’ time in the village to no more than five days ahead of their event and leaving within 48 hours.
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