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‘Tokyo Games are going to be spectacular’ *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The equestrian facilities for the postponed Olympics are ready to go and set to hold future fixtures after the Games. H&H finds out more...

The completed equestrian facilities for the Tokyo Olympics are “stunning” – and could host more major events in future.

Carola Brighenti, the Games’ assistant to eventing coordinator Alec Lochore, told H&H that while finishing touches will not be made until just before the postponed event next summer, the equestrian park is complete.

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