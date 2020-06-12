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‘Charlotte has paid me back for giving her Valegro’: Carl Hester reveals exciting new grand prix ride *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

Dressage legend Carl Hester has taken over the ride on one of Charlotte Dujardin’s horses, who he believes has potential to represent Britain at international championship level as soon as next year...

Carl Hester has revealed an exciting new grand prix ride that he hopes will be a prospect for the Tokyo Olympics in 2021, alongside his own and Anne Cory’s Hawtins Delicato.

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