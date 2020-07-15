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Access all areas: Eventing world champion Ros Canter on juggling motherhood with riding *H&H Plus*

Martha Terry Martha Terry

In the past couple of years, Ros Canter has won two world gold medals and had a baby. Martha Terry finds out how she’s juggling work and family life as she gears up for Tokyo

Lockdown has its upsides. For Ros Canter, the reigning world eventing champion, it’s been an unexpected training boost under sunny skies. Living on the north Lincolnshire coast, where the wind whips icy blasts straight from Siberia, Ros is used to cramming the horses’ “homework” into the short, perishingly cold days of winter.

“Our arena is lovely but very exposed, so it’s been really nice to have the time to train the horses without the pressure of competitions while the weather is good,” Ros says.

“I actually felt lucky at the start of lockdown because all my horses had run at the start of the season – Oasby and Lincoln are quite local so I took my whole string there, and the next weekend everything shut down.”