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Changes afoot as rules adapted ahead of 2021 Olympics *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

As the FEI reveals its plans for the resumption of sport and changes to qualifiying procedures to cater for Tokyo being postponed by one year, H&H digs into the details...

Competitors targeting the postponed Olympics will have to achieve a confirmation qualifying result before heading to Tokyo.

The news, which applies to dressage, showjumping and eventing, is one of a number of recent FEI board decisions as the sport looks ahead to the logistics of preparing for the Olympics next year.

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