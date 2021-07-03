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Fell pony leaps to working hunter pony victory to give jockey first Windsor title *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • Native ponies of all breeds are tested over the working hunter track on the third day of competition

    A stunning display of natives was witnessed in the Frogmore Arena on Saturday morning at the 2021 Royal Windsor Horse Show, as a Fell pony gelding and his young pilot took top honours as a worker.

    16-year-old Chantelle Chapman and her mother Victoria Oliver’s Fell pony gelding Greenholme Falcon (Dan) were judges Caroline Whiteley and Kevin Walker’s choice for the overall mountain and moorland (M&M) working hunter pony accolade.

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