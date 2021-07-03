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Could your native pony take on the 12-fence track at the Royal Windsor Horse Show? H&H walks the course… *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • Natives are bred to survive their natural habits, but are they bold enough to take on the 12 questions asked in this year's working hunter course?

    The working hunter courses at the Royal Windsor Horse Show are known for being a tough challenge, and this year’s 12-fence native pony track proved as testing as ever this morning.

    With four classes catering for different heights and breeds (under 122cm, under 133cm, under 143cm and exceeding 143cm), athletic and scopey mountain and moorland (M&M) ponies took to the Frogmore Arena to compete for class titles, and ultimately, the overall M&M working hunter pony championship.

    Scroll down to see the exceeding 143cm course. Could your native jump these fences?

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