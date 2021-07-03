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‘I wasn’t even meant to ride him’ — Sarah Walker deputises for husband Robert to add hack title to team’s record tally *H&H Plus*
Alex Robinson
3 July, 2021 08:36
The hack classes provide some of the strongest competition. Find out how the championship went down and who else placed in the classes
While husband Robert was in another ring, Sarah Walker came to the fore to pilot Miranda Wallace’s large hack Forgelands Hyde Park to win his class and stand overall champion in a stunning field of horses.
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Scott Brash at Royal Windsor.
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