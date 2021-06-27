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Meet the 2021 Royal Windsor judges *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Royal Windsor is one of the most prestigious appointments in a judge’s career, but what are some of the 2021 officials going to be looking for on the big day?

    H&H’s what to watch

    Thursday – dressage masterclass: stepping up to grand prix, Castle Arena, 4.35pm
    Friday – ridden hunter championship, Castle Arena, 12.40pm
    Saturday – Land Rover international driving grand prix marathon phase, the Home Park and Windsor Great Park, 12pm
    Sunday – CSI5* Rolex grand prix, Castle Arena, 2.30pm

    David Bennett

    2021 Windsor appointment: novice hunters (ride)

    Panels: Coloured Horse and Pony Society (CHAPS) (including HOYS), British Skewbald and Piebald Association (BSPA), Arab Horse Society (AHS), Sport Horse Breeding of Great Britain (SHB (GB)) and British Ridden Heavy Horse Society.

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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