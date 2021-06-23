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Glorious return for Oliver at Three Counties following a freak road accident *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

    • Teamwork makes the dream work for one showing royalist, who returns to the ring in triumph after a particularly turbulent year, at the Three Counties Equine, Three Counties Showground, Worcs

    CLAIRE OLIVER made a fairytale return to the show ring to win, take her Horse of the Year Show (HOYS) ticket and stand champion with Susan Granger’s lightweight cob Freddie Kruger.

    This was Claire’s first outing since a freak accident on the road in late March left her with a fractured pelvis and collarbone – and it was Freddie’s first appearance in the ring since 2019.

    Claire, who only started riding again three weeks ago, was already on a high here as Susan’s exciting middleweight hunter Cudlic Spartacus (Sparky) was third in the 11-strong middleweight division.

    This report can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 24 June 2021

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