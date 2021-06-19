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Bloomfield Valhalla: a brilliant showman with manners to burn out hunting *H&H Plus*
Alex Robinson
19 June, 2021 09:32
After being scouted as a potential superstar by one of the best producers in the game, this upstanding middleweight and hunt horse is yet to let anyone down. Alex Robinson speaks to his connections, both past and present
Bloomfield Valhalla
Age: nine
Stable name: Ritchie
Class: middleweight hunter
Breeding: by Lux Z out of Dunroe
Diamond Clover
Height: 17hh
Rider: Polly Coles
Owner: Debbie Harrod
Best results: 2016, four-year-old hunter champion Balmoral; 2017, first and novice hunter champion Royal Windsor, novice hunter champion national hunter supreme championships, first middleweight hunters and hunter champion Hickstead Derby, first middleweight hunters Royal International first middleweight hunters and reserve hunter champion HOYS; 2018, second middleweight hunters HOYS; 2019, first middleweight hunter and hunter champion Lincoln county; supreme of show national hunter championships, first middleweight hunters and hunter champion Hickstead Derby; 2021, first middleweight hunters and hunter champion British Show Horse Association Spring Show
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This exclusive feature is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale date Thursday 17 June 2021
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