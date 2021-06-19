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Bloomfield Valhalla: a brilliant showman with manners to burn out hunting *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • After being scouted as a potential superstar by one of the best producers in the game, this upstanding middleweight and hunt horse is yet to let anyone down. Alex Robinson speaks to his connections, both past and present

    Bloomfield Valhalla

    Age: nine
    Stable name: Ritchie
    Class: middleweight hunter
    Breeding: by Lux Z out of Dunroe
    Diamond Clover
    Height: 17hh
    Rider: Polly Coles
    Owner: Debbie Harrod
    Best results: 2016, four-year-old hunter champion Balmoral; 2017, first and novice hunter champion Royal Windsor, novice hunter champion national hunter supreme championships, first middleweight hunters and hunter champion Hickstead Derby, first middleweight hunters Royal International first middleweight hunters and reserve hunter champion HOYS; 2018, second middleweight hunters HOYS; 2019, first middleweight hunter and hunter champion Lincoln county; supreme of show national hunter championships, first middleweight hunters and hunter champion Hickstead Derby; 2021, first middleweight hunters and hunter champion British Show Horse Association Spring Show

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    This exclusive feature is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale date Thursday 17 June 2021

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