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Sir Henry steps up at Midlands Counties *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

    • A hack stallion is HOYS bound, an Exmoor nets a section title and a show team rack up four qualifier wins at Midland Counties, held at Arena UK, Lincs

    A STUNNING young stallion headed a quality-filled line of 13 to take the Price Family Horse of the Year Show (HOYS) in-hand ticket under the eagle eyes of judge Tim Wiggett. Despite the plethora of choice, Tim had little hesitation in choosing Joanna Adams’ four-year-old hack Sandboro Sir Henry, superbly shown by Simon Charlesworth, to go to Birmingham.

    “This was one of the strongest in-hand qualifiers I’ve ever had the pleasure to judge,” said Tim. “The quality was fantastic and the animals were beautifully presented. The champion was fantastically well made, with an amazing ‘look-at-me’ presence, a great step and a good walk – it owned the ring from the moment it walked in.”

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    This report is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 17 June

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