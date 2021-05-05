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Golden boys do themselves proud at NPS Spring Festival *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • Welsh ponies land top honours as competitors flock to vie for prestigious novice accolades and HOYS qualifications at the NPS Spring Festival, Three Counties Showground, Worcestershire

    “I DO love a Welsh cob,” enthused native producer Aimee Devane, who capped a red letter day with starkly different looking – yet equally promising – Welsh section D stallions.

    Berkshire-based Aimee took home National Pony Society (NPS) Silver Medal and British Isles Area supreme ridden accolades, as well as the NPS winter final qualifiers championship.

    Her two respective rides were Clare Granger’s magnificent six-year-old London Golden Eye (Tom), and Lisa O’Rourke’s ultra-typey five-year-old Steppers Relight My Fire (Flame).

    This report can also be read in this week’s Horse & Hound magazine, on sale Thursday 6 May

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