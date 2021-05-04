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New rider age rule sparks debate in showing circles *H&H Plus*
Eleanor Jones
4 May, 2021 13:36
The new rule, which would have applied last year had the show not been lost to Covid, concerns the ages of those riding any horse or pony on the showground. H&H speaks to the show, welfare experts and a producer to find out more
A NEW rule on rider age at the
Great Yorkshire Show (GYS) has sparked debate – and applause from welfare experts.
At this year’s event (13–16 July), equids may only be ridden by the riders who are entered to compete with them in certain classes. Any substitute rider may only ride the animal outside the ring if he or she is eligible in age to compete in the same class.
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The organising committee ruled that anyone deemed to be too heavy for their mount would be spoken to
Rider weight overweight
H&H responds to the latest news on a big issue for the equestrian industry
“These people are often good riders who do everything for their horses, except the one thing that would truly help
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