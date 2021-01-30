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Working together key in fight against fatal equine obesity *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

This week's National Equine Forum webinar covered the major welfare issue of equine obesity. H&H finds out what the challenges are in successful weight loss, and how to overcome them

EDUCATION, awareness and working together on an individually tailored approach to weight loss are the key to winning the war against equine obesity.

This was the consensus of experts at a webinar run as part of the 2021 National Equine Forum (NEF), on 27 January. Titled

“The great weight debate (equine)”, the session looked at different perspectives on managing horses’ weight.

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