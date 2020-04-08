{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Laminitis

Carol Phillips Carol Phillips
  • A white check mark
    This article has been edited and approved by Karen Coumbe MRCVS, H&H’s veterinary advisor since 1991.

    • Laminitis is a year-round concern for horse owners, so find out how to recognise it and what to do if your horse is showing signs...

    Laminitis in horses: Signs | Diagnosis | Causes | Treatment | Prevention

    Laminitis is an inflammatory condition of the laminae within a horse’s feet – the tissues that attach the pedal bone to the hoof wall inside the hoof capsule. Horses and even more so ponies, will develop laminitis for many reasons, rather like people have headaches. Laminitis occurs when the sensitive laminae within each foot become inflamed, but they are unable to swell since they are restricted by the structure of the hoof. This leads to the horse feeling extreme pain and adopting the classic leaning back on the heels posture in an attempt to relieve the pressure from the front of the hoof. In the most severe cases the horses will lie down as their feet are too painful to bear weight.

    You may also be interested in…

    Grass sickness

    Grass sickness is an often-fatal condition that typically occurs in grazing horses with the United Kingdom having the highest frequency

    Karen Coumbe
    Karen Coumbe
    MA VetMB CertEP CertVA MRCVS
    Our equine veterinary expert has more than 30 years experience in practice. She is an FEI vet and has attended the past three Olympic and two World Equestrian Games in her role. She has a particular interest in anaesthesia, pre-purchase examinations, ophthalmology and dermatology amongst other clinical concerns. She has been Horse & Hound’s official veterinary advisor since 1991. Karen is part of the Bell Equine team.
    Karen Coumbe