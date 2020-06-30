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Horse & Hound’s guide to equine euthanasia *H&H Plus*

Carol Phillips Carol Phillips
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    This article has been edited and approved by Karen Coumbe MRCVS, H&H’s veterinary advisor since 1991.

    • Equine euthanasia: Methods | Location | Close companions | Disposal | Insurance claims

    Sadly having a horse put down is something most owners will experience at some point. It is important to understand what to expect and consider your options in advance so you have a plan of action to follow if you need it in an emergency, rather than trying to make these decisions at what is likely to be an emotional time.

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    Karen Coumbe
    Karen Coumbe
    MA VetMB CertEP CertVA MRCVS
    Our equine veterinary expert has more than 30 years experience in practice. She is an FEI vet and has attended the past three Olympic and two World Equestrian Games in her role. She has a particular interest in anaesthesia, pre-purchase examinations, ophthalmology and dermatology amongst other clinical concerns. She has been Horse & Hound’s official veterinary advisor since 1991. Karen is part of the Bell Equine team.
    Karen Coumbe