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H&H’s hunting editor says fond farewell to ‘the horse of my heart’ *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

H&H’s hunting editor Catherine Austen shares saying a final goodbye to her trusty hunting partner of more than a decade...

Molly Austen, whose expressive outlook adorns this page, went to heaven earlier this month.

It’s strange, knowing she isn’t here any more. She wanders through my thoughts, and I can still feel the velvet of her nose and see the softness of her eyes when I fed her a bagful of carrots and apples for the last time early that morning. If I breathe in, I can still catch the familiar smell of her.

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